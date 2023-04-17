Дорожники відзвітували, як триває ремонт мосту через Сулу

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 605

Нагадують, що проїзд поки що закритий для всіх видів транспорту

На мосту через річку Сула, що на трасі Н-08 Бориспіль-Маріуполь, підрядники завершили монтаж головних металевих балок та ортотропних плит, роботи тривають цілодобово. Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області

Зараз на мосту триває монтаж деформаційних швів, монтаж опорних частин, тротуарних плит, закладних деталей бар’єрного огородження та встановлення перильного; влаштовано монолітну перехідну плиту з боку Черкас.

У Службі нагадали, що навіть попри маршрут навігатора, проїзд закритий для всіх видів транспорту без винятку.

Нова прогонова будова повністю металева. Вона замінила сталезалізобетонну, яка вже не витримувала фактичних навантажень та знижували надійність споруди.

На Полтавщині на мосту через Сулу завершили бетонування всіх опор

Нагадаємо, міст розташований на автомобільній дорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Через аварійний стан міст закрили у березні 2021 року. Ремонт відновили у листопаді 2022 року.

Міст забезпечує транспортний зв’язок між північчю, центром, півднем України – Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями.

Зазначимо, що минулого тижня Служба автомобільних доріг Полтавщини трансформувалася в Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області. У зону відповідальності Служби відновлення та розвитку інфраструктури входять транспортна інфраструктура, будівництво і реконструкція житлових об’єктів, об’єктів соціальної сфери, громадського призначення, ЖКГ, енергетичної інфраструктури, захисних споруд тощо. Служба є структурним підрозділом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.