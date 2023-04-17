Фотофакт: у парку Слави з'явилися нові будиночки для котів

У кременчуцькому парку Слави (колишній Ювілейний) з'явилися нові будиночки для котів за 5 корпусом Кременчуцького національного університету. Світлину нового житла для пухнастиків надіслала до редакції кременчужанка Євгенія.
Як видно з фото, у кожному будиночку є три окремі входи.
Нагадаємо, 14 березня «ТелеграфЪ» писав, що старі будиночки для котів, які були розміщені на ялинці, почали демонтувати. Заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик повідомив, що не давав такої вказівки та обіцяв розібратися у цій ситуації.
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