Фотофакт: у парку Слави з'явилися нові будиночки для котів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 218

У кожному будиночку є три окремі входи

У кременчуцькому парку Слави (колишній Ювілейний) з'явилися нові будиночки для котів за 5 корпусом Кременчуцького національного університету. Світлину нового житла для пухнастиків надіслала до редакції кременчужанка Євгенія.

Як видно з фото, у кожному будиночку є три окремі входи.

Нагадаємо, 14 березня «ТелеграфЪ» писав, що старі будиночки для котів, які були розміщені на ялинці, почали демонтувати. Заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик повідомив, що не давав такої вказівки та обіцяв розібратися у цій ситуації.