На автодорозі Полтава-Кременчук автівка нанизалась на відбійник

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Сьогодні, 17 квітня, близько 10.30, на автодорозі Полтава-Кременчук, поблизу села Мачухи Полтавського району сталась смертельна ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 2104, яким керував 37-річний житель Полтавського району, зіткнувся з дорожнім відбійником. Водій загинув на місці.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини події.