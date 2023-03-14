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У Кременчуці демонтують «Кошкин дом», що кажуть в мерії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 443

 

У мерії повідомили, що не давали вказівку демонтувати будиночки 

У Кременчуці в парку «Слави» (раніше Ювілейний) розпочали демонтаж будиночків для котів. Їх містяни розташували на ялинці за 5 корпусом Кременчуцького національного університету. 

За словами жінки, яка пригодовує котів, комунальники зранку почали демонтаж «Кошкин дом». 

Заступник міського голови Кременчука Іван Москалик повідомив, що не давав вказівки на демонтаж будиночків для котів. Й пообіцяв розібратися із ситуацією.

 

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: коти котики
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