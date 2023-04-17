Символічний удар мами Героя України та вирішальний перший тайм: «Кремінь» програв «Поліссю»

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Вчора, 16 квітня, на Великдень футболісти «Кременя» приймали вдома поліських «вовків» — ФК «Полісся». Перед стартом матчу спортсмени зробили фото з банером «Дякуємо ЗСУ» та схилили голови на хвилині мовчання в память про загиблих військових та цивільних на російсько-українській війні.

Щемливим моментом вийшов перший удар по м'ячу, який виконала мама загиблого Героя України з Кременчука Максима Кагала Тетяна. Жінка вперше була на стадіоні «Кремінь-Арена», де раніше на секторі заряджав та підтримував команду її син.

«Кремінь» – «Полісся» (Житомир) 0:2

Голи: Будківський 6, Грицук 23, з пенальті

Попередження: Фальковський 76 – Кушніренко 26

«Кремінь»: Музичка, Азізов, Аркуша (Кальчук 46), Сидоренко, Агапов (Товкач 46), Матвєєв (Кіреєв 82), Фальковський, Галата, Глоба (Касімов 70), Галоян, Вівдич (Трофимюк 53). Запасні: Слуцький, Оксененко, Пилипенко Віктор, Панчишин, Савіцький, Молько, П’ятибрат. Головний тренер: Роман Локтіонов

«Полісся»: Кудрик, Морговський, Шаповал, Гітченко, Морозко, Кушніренко, Крушинський, Грицук, Шастал (Андрущенко 72), Козак, Будківський (Кисленко 72). Запасні: Яшков, Поспєлов, Вакула, Власюк, Волинець, Нестеров, Петрук, Чередниченко

Фінальний свисток й суперник одразу почав пресингувати Кремінь. Як повідомляє видання СпортАрена, всього 6 хвилин голкіпер Кременя утримував свої ворота в матчі з грізним суперником. Грицук подав кутовий від лівого прапорця, а Будківський головою кинув м’яча в сітку – 0:1. 12-й гол у чемпіонаті для Пилипа. Звісно, голкіпер міг би сміливіше втручатися в боротьбу на виході, проте не можна не відзначити, як впевнено лідер гонки бомбардирів відтіснив усіх суперників – польові гравці Кременя не змогли нав’язати боротьбу Будківському, і він почував себе в воротарському майданчику господарів, як у себе вдома.

Полісся продовжувало методично працювати на результат. Двічі поспіль здорово загострював гру Морговський, для якого це шанс проявити себе на місці лівого захисника: спершу сам влучив у площину воріт, потім асистував — і здорово використовував цю нагоду Шастал, але Музичка знову перевів м’яча на кутовий. Слідом у стійку влучили житомиряни — це був Кушніренко після того самого корнера. Далі вже Будківський лише трішки не дістав подачу на дальній штанзі. Після тонкого пасу Грицука прямо перед воротарем опинився Шастал — але й тут Музичка виручив Кремінь. А слідом уже Шастал зіграв не жадібно, подавши точно на ногу Морговському — тут і голкіпер би не врятував, але захисник Азізов підстрахував його на лінії.

Це був перелік небезпечних моментів лише всього від шостої до 20-ї хвилини. Звісно, така кількість мала перейти в якість, і один із найактивніших — Шастал — випередив на мить Галояна, який не встигав прибрати ногу, і цей мінімальний контакт призвів до пенальті. Василь Грицук сильним ударом не залишив шансів супернику — 0:2. П’ятий гол у чемпіонаті капітана Полісся. Ще до перерви по воротах пробивали Шастал, Крушинський, Грицук. Можна сказати, за перший тайм на ворота кременчуківців навалилося більше атак із дієвим завершенням, аніж за весь матч із запоріжцями в минулому турі.

А що ж Кремінь? Ще до перерви прицільно пробивав Галоян, а на другий тайм господарі вийшли з кількома рішучими замінами. Та проти значно більш досвідчених суперників важко було вже переломити хід гри. Навпаки, супершанс забити був у Полісся. Нестримний Шастал прорвався через лівий фланг, але знову виручив Кремінь Музичка після цього виходу вінгера під гоструватим кутом.

Полісся, спокійно граючи по рахунку, довело справу до перемоги. Навіть більше, рахунок мав ставати розгромним — найкращий момент у другому таймі мав Козак, але його удар впритул після хорошої передачі Грицука теж парирував голкіпер. 19 очок і одноосібне перше місце за підсумками другого туру другого етапу – житомиряни вдало скористалися з матчу проти аутсайдера Чемпіонської групи.

Напередодні, «Кремінь-2» у стартовому матчі вдома поступився «Звягелю».

«Кремінь-2» – «Звягель» (Новоград-Волинський) 1:3

Голи: П’ятибрат 26 – Фесенко 46, Авер’янов 58, з пенальті, 65, з пенальті

Попередження: Кіреєв (18), Ульянко (48), Горобець (52), Пігарєв (65), Руднєв (74) – Червінський (3), Лучка (8 ), Руслан Скидан (40), Фесенко (45+1), Бамболя (61), Валерій Скидан (61)

Вилучення: Горобець (68, за друге попередження)

«Кремінь-2»: Оксененко, Руднєв (Курило 78), Кальчук, Кур’яков (Гонтар 82), Товкач (Клепко 78), Кіреєв (Заїченко 82), П’ятибрат, Горобець, Покась, Ульянко, Стецюк (Пігарєв 46). Запасні: Третяк, Іванов, Пилипенко Владислав. Головний тренер: Ярослав Здирко

«Звягель»: Мигаль, Червінський, Гук, Валерій Скидан, Ващенко, Лучка (Гаврилюк 46), Павленко (Емере 83), Авер’янов (Ващишин 73), Лавренюк (Гупаленко 29), Фесенко, Бамболя (Майтак 73). Запасні: Омелянюк, Гончаров. Головний тренер: Руслан Скидан

У першому для себе офіційному матчі другої частини сезону підопічні Ярослава Здирка вдома приймали команду із житомирщини – «Звягель».

Перший тайм зустрічі пройшов у доволі рівній боротьбі з мінімальною кількістю гольових моментів. М'яч трохи більше контролювали гості, але наші футболісти реалізували свій момент шикарним голом від Артема П’ятибрата, який наважився на дальній удар метрів з 30 й відкрив рахунок у матчі поціливши у дев’ятку – 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

Другий тайм розпочався з активних дій гостей, які забили з «роздягальні» вже на першій хвилині другої половини зустрічі. Андрій Фесенко прямим ударом зі штрафного зрівнює рахунок у матчі – 1:1.

На 57 хвилині ексгравець МФК «Кремінь» Максим Авер’янов заробив одинадцятиметровий для своєї команди, який чітко потім його і реалізував – 1:2.

На 65 хвилині арбітр призначає ще один пенальті – дуже дивний та непевний. При перегляді повтору чітко видно, що у Костянтина Пігарєва рука була притиснута і м’яч влучив йому у корпус під ліктем. Вдруге до позначки підходить Авер’янов і робить дубль – 1:3. Догравала матч наша команда у меншості. На 68 хвилині був вилучений Артем Горобець, який отримав другу жовту картку.