Пільгові норми на холодну воду залежать від наявності гарячої
Сьогодні, 13:03
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Для отримання пільг на оплату послуг слід дотримуватися соціальних норм
Для отримання пільг на оплату послуг слід дотримуватися соціальних норм. Як нагадують у Пенсійному фонді, такі норми передбачені постановою Кабміну від 6 серпня 2014 року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
Отже, для отримувачів пільг на воду та водовідведення встановлені такі соціальні норми:
- послуга з централізованого постачання холодної води — 2 кубометри холодної води на одну особу на місяць;
- послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води — 3,6 кубометра холодної води на одну особу на місяць;
- послуга з централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої води більш як на 14 діб — 3,6 кубометра холодної води на одну особу на місяць;
- послуга з централізованого водовідведення — 3,6 кубометра на одну особу на місяць;
у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за відсутності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот — 3,6 кубометра на одну особу на місяць;
- послуга з централізованого постачання гарячої води — 1,6 кубометра гарячої води на одну особу на місяць.
Пільга на оплату житлово-комунальних послуг та газопостачання надається в межах встановлених соціальних норм:
- з управління багатоквартирним будинком 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю (коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа);
- з газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. м на одну особу на місяць;
- з газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 куб. м на одну особу на місяць;
- з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м на одну особу на місяць.
На оплату послуг із поводження з побутовими відходами надаються пільги відповідно до таких соціальних норм:
- 0,4167 кубометра на особу на місяць із поводження із твердими, великогабаритними та ремонтними відходами;
- 0,76 кубометра на одну особу на місяць із поводження з рідкими побутовими відходами.
Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
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