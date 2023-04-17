Пільгові норми на холодну воду залежать від наявності гарячої

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Для отримання пільг на оплату послуг слід дотримуватися соціальних норм

Для отримання пільг на оплату послуг слід дотримуватися соціальних норм. Як нагадують у Пенсійному фонді, такі норми передбачені постановою Кабміну від 6 серпня 2014 року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

Отже, для отримувачів пільг на воду та водовідведення встановлені такі соціальні норми:

послуга з централізованого постачання холодної води — 2 кубометри холодної води на одну особу на місяць;

послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води — 3,6 кубометра холодної води на одну особу на місяць;

послуга з централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої води більш як на 14 діб — 3,6 кубометра холодної води на одну особу на місяць;

послуга з централізованого водовідведення — 3,6 кубометра на одну особу на місяць;

у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за відсутності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот — 3,6 кубометра на одну особу на місяць;

у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за відсутності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот — 3,6 кубометра на одну особу на місяць; послуга з централізованого постачання гарячої води — 1,6 кубометра гарячої води на одну особу на місяць.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг та газопостачання надається в межах встановлених соціальних норм:

з управління багатоквартирним будинком 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю (коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа);

з газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. м на одну особу на місяць;

з газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 куб. м на одну особу на місяць;

з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м на одну особу на місяць.

На оплату послуг із поводження з побутовими відходами надаються пільги відповідно до таких соціальних норм: