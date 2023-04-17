Курс валют: де в Кременчуці 17 квітня вигідно обмінювати гроші

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 63

17 квітня Національний банк України майже не змінив офіційний курс валют. Євро у порівнянні з п'ятницею подорожчав на 2 копійки, а польський злотий — на одну.

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

На таке підвищення курсу основних валют відреагував готівковий ринок. Долар подорожчав на 1-2 копійки, євро на 1-3 копійки, а злотий — на 0,5 копійки.

Сьогодні у відділеннях банків в Кременчуці:

Д олар США

купують — по 37,50 грн,

продають — по 38,00 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (37,70 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,80 грн за $1).

Варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 40,75 грн,

продають — по 41,73 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (41,00 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Укргазбанку (41,30 грн).

З лотий

купують — по 8,48 грн,

продають — по 8,99 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (8,70 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Ощадбанку (8,85 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 17 .0 4 .2023 року:

долар – 36,5686 грн (курс не змінився);

євро – 40,42 (у п'ятницю був 40,26 грн);

(у п'ятницю був 40,26 грн); злотий – 8.70 грн (у п'ятницю був 8,69 грн).

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