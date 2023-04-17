У Придніпровський парк повернулися великодні яйця

У Придніпровський парк повернулися три величезних яйця — крашанки. Побажання на них залишали як діти, так і дорослі.
Нагадаємо, що їх встановили торік. Одну з них залишили для побажань від кременчужан та переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті. Проте побажань було так багато, що записи заполонили всі три експозиції: які побажання залишили кременчужани, та з яких міст приїхали до Кременчука.
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