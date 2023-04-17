Як минули великодні вихідні на Кременчуччині: підтоплення, пожежі та хлопчик на дереві

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 220

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли неспокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 15 квітня, о 8.30, у Кременчуцькому районі, на дачному кооперативі «Політ», через підтоплення рятувальники буксирували легковий автомобіль. До цього о 7.40 надзвичайники супроводжували населення у безпечне місце.

Того ж дня, о 14.05, у Кременчуці, на вулиці Героїв України, на дитячому майданчику рятувальники зняли з дерева хлопчика.

Також 15 квітня, о 17.05, у селі Новознам'янка, на вулиці Великий шлях підгоріла їжа. На місці працювала Новознам'янська МПО.

Сьогодні, 17 квітня, о 00.37, у Горішніх Плавнях, на вулиці Конституції, на території човникової станції «Вітерець» сталась пожежа у господарчій будівлі.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 14 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали чотирьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліцейські затримали двох людей за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо них склали адмінматеріали.

Також на 14 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.