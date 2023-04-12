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«Навряд чи повернусь»: Кременчук попрощався із загиблим військовим Сергієм Тригубенком

Вчора, 16:16 Переглядів: 1 478

 

Навіть небо сьогодні плакало за загиблим захисником України

Сьогодні, 12 квітня, під дощем Кременчук попрощався із загиблим військовим Сергієм Тригубенком. Військовослужбовець загинув під час російсько-української війни 1-го квітня на Донеччині.

Чин похорону відбувся у Палаці культури, куди кременчужани, земляки з Козельщини та представники міської влади принесли квіти до домовини загиблого Героя.

На війні загинув військовий з Кременчука Сергій Тригубенко

- Солдат Сергій Вікторович Тригубенко народився 9 липня 1974 року у селі Лутовинівка (колишнього Козельщинського) Кременчуцького району. Деякий час проживав в селі Андрійки, а потім переїхав до Кременчука. Служив у військовій частині А 4030 – це 71 окрема єгерська бригада. Був водієм командира відділення бригадира. Але, на жаль, 1 квітня 2023 року під час бойового завдання в районі Новокалинового Донецької області у результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув. Залишились мати, дружина та син, - розповів військовослужбовець із позивним «Зоряний».

Дитинство Сергія пройшло у селі Лутовинівка. З теплом про загиблого знайомого розповів односелець Олег.

- Ми разом навчались в Лутовинівській 8-річній школі. Сергій був на рік від мене меншим. Жили на сусідніх вулицях, товаришували. Хороший хлопець, хороший друг-товариш, який завжди приходив на допомогу. У будь-якій ситуації на нього можна було покластися. Взагалі був хорошим другом, - зауважив Олег.

Сергій захоплювався футболом, й коли був вдома, завжди заходив на стадіон «Кредмаш».

- Я був тренером команди «Кредмаш», де він грав з дитинства. Він прийшов в 91-му році тренувати команду, був старшим за мене. Грав за дорослих, а я юнаків тренував... Гарний був хлопець. Уся молодість Сергія пройшла на стадіоні, був провідним гравцем. Він пішов на війну ще у 2014 році, пройшов АТО, був поранений. Коли приїжджав - приходив до нас. Коли почалось повномасштабне вторгнення росії в Україну, теж пішов одразу. Підтримували зв’язки. Увесь час говорив, що там важко. Казав: «Я навряд чи повернусь», - згадує слова Сергія тренер з футболу Костянтин Калюжний.

В останню путь Сергія Тригубенка провели, схилившись на коліно. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

Фото: Альона Душенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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