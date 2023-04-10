На війні загинув військовий з Кременчука Сергій Тригубенко

1-го квітня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Сергій Вікторович Тригубенко. Військовий загинув у результаті ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Новокалинове Донецької області.
Військовий народився в Лутовинівці та деякий час проживав в Андрійках та працював у Кременчуці.
Поховання відбудеться у Кременчуці 12 квітня об 11.00. Прощання пройде у Палаці культури.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.