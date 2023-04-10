11 квітня у парку Кременчука пройде благодійний марафон до Великодня

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 67

У програмі заходу ярмарок та майстер-клас

Кременчужан і гостей міста запрошують на благодійний марафон «У Великодні ігри граємо – патріотами зростаємо», про це повідоляють у Кременчуцькій міськраді.

Захід відбудеться 11 квітня о 14.00 в регіональному ландшафтному парку «Кагамлицький» (колишній парк Воїнів-інтернаціоналістів).

Відвідувачі зможуть пограти в запальні веселі ігри з великоднім кроликом, завітати на благодійний ярмарок, взяти участь у майстер-класі для дітей «Великодня писанка» та прикрасити великоднє дерево.

Захід відбудеться за сприяння Всеукраїнської громадської організації жінок «Яворина». Усі виручені в рамках марафону кошти підуть на допомогу ЗСУ.