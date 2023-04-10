11 квітня у парку Кременчука пройде благодійний марафон до Великодня

Кременчужан і гостей міста запрошують на благодійний марафон «У Великодні ігри граємо – патріотами зростаємо», про це повідоляють у Кременчуцькій міськраді.
Захід відбудеться 11 квітня о 14.00 в регіональному ландшафтному парку «Кагамлицький» (колишній парк Воїнів-інтернаціоналістів).
Відвідувачі зможуть пограти в запальні веселі ігри з великоднім кроликом, завітати на благодійний ярмарок, взяти участь у майстер-класі для дітей «Великодня писанка» та прикрасити великоднє дерево.
Захід відбудеться за сприяння Всеукраїнської громадської організації жінок «Яворина». Усі виручені в рамках марафону кошти підуть на допомогу ЗСУ.
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