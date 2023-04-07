Хто спортом займається - той сил набирається: у Кременчуці змагалися студенти Університету третього віку

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 109

Естафети, інтелектуальні змагання, танці та руханки - все це відбулося у межах фізкультурно-оздоровчого заходу в спортзалі ДЮСШ №2

Сьогодні, 7 квітня, у Всесвітній день здоров'я у Кременчуці відбулися змагання «Хто спортом займається - той сил набирається», у яких взяли участь літні кременчужани - студенти Університету третього віку.

У спортивній залі ДЮСШ №2 зібралися команди територіальних центрів соціального обслуговування Автозаводського та Крюківського районів «Щирі українці» і «Мрія», а також їхні вболівальники.

Після привітальних слів організаторів змагань: директора КП «Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Владислава Мізіна, Лариси Дзюби та Ольги Миронової директорок Автозаводського та Крюківського терцентрів, виступив «крюківський» гурт Dance in line «Позитив» з танком «Нехай танець продовжується».

Далі була руханка від ведучого Дмитра, щоб команди та вболівальники збадьорилися та розігрілися перед змаганнями.

Бадмінтон

Команди вишикувалися в колони на стартовій відмітці. Перші учасники обох команд отримали ракетки для гри в бадмінтон і волани, після чого вони долали дистанцію зигзагами обминаючи конуси та тримаючі волани на ракетках. У кінці дистанції учасники мали закинути або забити ракетками волани в центр гулагупа (обруча) та повернутися з воланами тим самим зигзагом назад й передати естафету наступним учасникам. Важливо було подолати дистанцію максимально технічно.

Гра слів

Під час другого завдання команди отримали планшетки з ключовоими словами, з яких протягом 5 хв. мали виокремити якомога більше слів. Після чого капітани по черзі озвучували ці слова, а члени команд отримавши кожний по літері зі свого командного ключового слова, мали вишикуватися таким чином, щоб скласти з цих літер озвучені слова.

У команди «Щирі українці» було слово «абітурієнтка», а у команди «Мрія» - «консультація».

Під час першої перерви свою руханку показав «автозаводський» танцювальний колектив «Орхідея».

Прямо в ціль

Третім завданням команд було попасти кольоровими кульками у кошики своїх капітанів з відстані 3 м. Це також була зігзаги членам своїх команд. Це було дозволено правилами.

Китайські палички

Під час наступної зигзагової естафети учасники команд переносили повітряні кульки по дистанції за допомогою «китайських» паличок (для суші). Якщо кулька падала, то учасники мали б повернутися до місця падіння та продовжити естафету. Бігати треба було зигзагами між пірамідками в обох напрямках. Мета цієї естафети - якнайменше втрачати кульку.

Друга перерва - і знову танцювальний номер. Цього разу це був східний танок від «автозаводського» танцювального колективу «Натхнення».

Збори

Під час останньої естафети, учасники команд мали якнайшвидше та якнайкреативніше принести своїм капітанам речі, для поїздки на дачу, на які вони чекали із граблями та кошиками у руках:

термоси зі смачним чаєм;

печиво до чаю;

капелюхи;

відерця;

книги;

фляги з водою;

насіння;

рукавички;

ключі;

консерви.

А поки організатори підраховували результати та готувалися до церемонії нагородження, свій танок показав «автозаводський» творчий колектив «Істоки +».

Протягом змагань команди виступали максимально енергійно, студенти Університету третього віку показали, на що здатні літні кременчужани, йшли як-то кажуть «шия в шию». Тож у змаганнях «Хто спортом займається - той сил набирається» перемогла дружба. Учасники отримали солодкі призи та дипломи.

Також капітани команд отримали смаколики від міської організації ветеранів.

- До повномасштабного вторгнення подібні заходи проводили регулярно у парках і спортзалах Кременчука. У зв'язку з війною, минулого року було не до цього. Але зараз намагаємося відновити такі активності для наших літніх кременчужан, адже це допомагає їм підтримувати своє здоров'я у гарному стані, як фізичне, так і психічне, - розповів директор КП «КМЦФЗ «Спорт для всіх» Владислав Мізін.

Переглянути виступи творчих колективів ви можете тут:

Раніше ми писали, що студентів Університету третього віку Крюківського району запрошують займатися ритмічними танцями.