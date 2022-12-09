Студентів університету ІІІ віку Крюківського району запрошують займатися ритмічними танцями

Студентів університету ІІІ віку Крюківського району запрошують у танцювальний гурток. Про це сповістила мерія.
Університет ІІІ віку Крюківського району спільно з Палацом культури і творчості ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (колишній ПК «Котлова») реалізовує проєкт для людей поважного віку – зайняття гуртка ритмічного танцю «Позитив».
Керівник гуртка, соціальний працівник територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Світлана Мінько говорить, що до пандемії COVID-19 цей гурток працював, але у зв’язку з карантинними обмеженнями його роботу на тривалий час припинили. Наразі на прохання підопічних терцентру зайняття вирішили відновити, щоб хоч якось відволікти літніх людей від війни.
Зазвичай потанцювати приходить 10-15 осіб, але керівник гуртка обіцяє створити ще одну групу, якщо буде більше охочих.
Зайняття гуртка проходять щочетверга о 9.00 у Палаці культури і творчості ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за адресою вул. І. Приходька, 100.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер