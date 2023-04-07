У Кременчуці жінки та дівчата, які постраждали від насильства, можуть отримати безоплатну медичну допомогу

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 124

Для цього звертайтеся до лікарні «Правобережна» або Кременчуцького перинатального центру

У Кременчуці жінки та дівчата, які постраждали від сексуального та гендерно зумовленого насильства, можуть отримати безоплатну медичну допомогу. Про це повідомляють у Кременчуцькій міській раді.

Надається така допомога у 12 медичних закладах країни в рамках проєкту «Пом'якшення наслідків сексуального та гендерно зумовленого насильства серед постраждалих від конфлікту в Україні». Ці клініки забезпечені профільними наборами медикаментів та засобами медичного призначення. Медперсонал пройшов спеціальний курс і може надати усі необхідні консультації та допомогу.

У нашому місті отримати комплексну медичну допомогу постраждалим від сексуального насильства можна в лікарні «Правобережна» за адресою: вулиця Лікаря Бончука, 7; тел. 068 246 62 86, 067 350 14 30. Також у Кременчуцькому перинатальному центрі є кабінет безбар’єрного доступу, який працює цілодобово та анонімно за адресою: вулиця Майора Борищака, 20/3; тел. 0536 75 86 24, 068 277 93 45.