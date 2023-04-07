У ПФУ пояснили, кому із працюючих пенсіонерів не перерахують пенсію з 1 квітня

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 469

Після призначення пенсії за вислугу років пенсіонер може отримувати пенсію та працювати, крім роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років

В Україні з 10,5 млн пенсіонерів продовжують працювати близько 2,7 млн осіб. За законом раз на два роки вони мають право на перерахунок виплат, тому що їхній стаж зростає. І цей перерахунок відбувається автоматично у квітні. Проте, не всі працюючи пенсіонери можуть на це розраховувати.

Вчителям, медикам та деяким іншим категоріям пенсіонерів, які працюють та отримують пенсію за вислугу років, а не за віком, пенсії у звязку зі збільшенням страхового стажу не перерахують.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що пенсії за вислугу років, призначені на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення» (до досягнення пенсійного віку) не перераховуються.

Право на отримання такої пенсії до досягнення віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мають педагоги, медичні працівники, працівники авіації, та деякі інші категорії громадян. Якщо вони продовжують працювати на посадах, які не дають право на пенсію за вислугу років, то пенсія призначена на вислугу років у зв’язку з набуттям додаткового страхового стажу не перераховується.

Варто зауважити, що після призначення пенсії за вислугу років пенсіонер може отримувати пенсію до досягнення ним пенсійного віку та працювати, але крім роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.