Кременчужани перед Великоднем можуть порадувати смаколиками дітей з Центру реабілітації

Кременчужани перед Великоднем можуть порадувати смаколиками вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Молодіжний парламент Кременчука повідомляє, що запустив акцію «Благодійний Великдень 2023». Волонтери 13 квітня організовують святковий захід для малечі в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.
Тож кременчужани та гості міста можуть принести смаколики (обов'язково в індивідуальній упаковці). Якщо ж ви є виробником пасок, також можете долучитися до збору. Наприклад, минулого року волонтери спільно з соціально відповідальним бізнесом зібрали 3 650 пасок.
Адреса молодіжного парламенту Кременчука: вулиця Шевченка, 19/3. Телефон для зв'язку: 068 018 18 95.
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