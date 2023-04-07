Кременчужани перед Великоднем можуть порадувати смаколиками дітей з Центру реабілітації

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 61

Кременчужани перед Великоднем можуть порадувати смаколиками вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Молодіжний парламент Кременчука повідомляє, що запустив акцію «Благодійний Великдень 2023». Волонтери 13 квітня організовують святковий захід для малечі в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Тож кременчужани та гості міста можуть принести смаколики (обов'язково в індивідуальній упаковці). Якщо ж ви є виробником пасок, також можете долучитися до збору. Наприклад, минулого року волонтери спільно з соціально відповідальним бізнесом зібрали 3 650 пасок.

Адреса молодіжного парламенту Кременчука: вулиця Шевченка, 19/3. Телефон для зв'язку: 068 018 18 95.