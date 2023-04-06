Де сьогодні у Кременчуці вимикатимуть світло

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Сьогодні, 6 квітня, «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у деяких районах Кременчука.

До 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

просп. Свободи, 34А, 38.

До 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;

вул. Лебедина,5-40/4;

вул. Капітана Трусова,5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;

пров. Заводський, 3-8;

пров. Конституції, 3-10;

пров. Кремневий, 4-16;

пров. Лубенський, 1-59/11;

вул. Одеська, 9-31А;

вул. Олександра Печерського, 2-60;

вул. Івана Приходька, 134-150;

пров. Пшеничний, 2-13;

вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;

пров. Юнацький, 2, 6А;

вул. Вадима Бойка, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А.

До 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Аркадія Гайдара, 7/10;

вул. Коцюбинського, 18,20;

пров. Лісний, 7/10;

вул. Полковника Гегечкорі, 6-16/64;

вул. Перемоги, 12А-62;

вул. Троїцька, 5-11;

вул. Богдана Хмельницького, 1-3;

вул. Академіка Маслова, 6-12А;

вул. Алітуська, 1А, 10;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Квартальна, 2А, 3;

вул. Перемоги, 1-24/2;

вул. Соборна, 3, 4/28;

вул. Театральна, 21;

бульв. Українського відродження, 7-17А;

вул. Університетська, 13-45;

пров. Поштовий, 2, 6.

До 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Козацька, 61/31-94А;

просп. Лесі Українки, 102,104;

вул. Сергія Кульчицького,16-49;

туп.Степовий, 1-9.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):

просп. Полтавський, 277, 279;

вул. Целіноградська, 3, 5, 7;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпровське;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий,3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пров. Ополченський, 6-14.

З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: