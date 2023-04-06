Де сьогодні у Кременчуці вимикатимуть світло

Сьогодні, 6 квітня, «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у деяких районах Кременчука.
До 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
До 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- вул. Лебедина,5-40/4;
- вул. Капітана Трусова,5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремневий, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59/11;
- вул. Одеська, 9-31А;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Івана Приходька, 134-150;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
- пров. Юнацький, 2, 6А;
- вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А.
До 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Аркадія Гайдара, 7/10;
- вул. Коцюбинського, 18,20;
- пров. Лісний, 7/10;
- вул. Полковника Гегечкорі, 6-16/64;
- вул. Перемоги, 12А-62;
- вул. Троїцька, 5-11;
- вул. Богдана Хмельницького, 1-3;
- вул. Академіка Маслова, 6-12А;
- вул. Алітуська, 1А, 10;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Квартальна, 2А, 3;
- вул. Перемоги, 1-24/2;
- вул. Соборна, 3, 4/28;
- вул. Театральна, 21;
- бульв. Українського відродження, 7-17А;
- вул. Університетська, 13-45;
- пров. Поштовий, 2, 6.
До 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 102,104;
- вул. Сергія Кульчицького,16-49;
- туп.Степовий, 1-9.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Целіноградська, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпровське;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий,3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пров. Ополченський, 6-14.
З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
- вул. Новокагамлицька, 3-26;
- туп. Новокагамлицький, 2,4;
- вул. Чередницька, 30-103;
- пров. Чередницький, 4;
- пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17;
- пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
- вул. Шевченка, 102-140.