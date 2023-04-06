Патрульні випадково затримали чоловіка, який знаходився у розшуку

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У Кременчуці, на вулиці Небесної Сотні інспектори роти ТОР затримали чоловіка, як виявилось він був у розшуку. Про це повідомили у Патрульній поліції Кременчука.

Під час патрулювання інспектори помітили перехожого чоловіка, який поводив себе підозріло і почав помітно нервувати, коли побачив правоохоронців. Тоді поліцейські вирішили зупинити чоловіка і перевірити його документи. Як виявилося — недаремно, 31-річний чоловік перебував в активному розшуку Полтавським райуправлінням поліції. Розшукуваний переховувався від суду за ст.185 ч.3 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) ККУ.

Патрульні доставили затриманого до відділу поліції та передали черговому для подальшого опитування особи слідчим.