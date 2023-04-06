Троє хокеїстів «Кременчука» з втратою допомогли збірній Україні

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 82

Вчора, 5 квітня, національна збірна України з хокею виграла свій перший товариський поєдинок на шляху до чемпіонату світу в Естонії. Українці у Мішкольці перемогли команду з Топдивізіону — збірну Угорщини. У складі збірної України виступили троє хокеїстів «Кременчука»: Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін та Дмитро Ігнатенко. На жаль, у третьому періоді Гліб Крівошапкін отримав травму — розрив зв’язки акроміально-ключичного суглоба.

Збірна Угорщини – Збірна України – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – Пересунько (переможний буліт).

Угорщина: Д.Хорват; Кісс, Хорват, Кьогер, Петерка, Тербошч, Герет, Шабо, Нємєт, Амбрус, Шлекманн, Тот, Фалус, Папп, Вертес, Міхали, Хадобаш, Ретфалві, Нагі, Галайда. Головний тренер: Кевін Константін

Україна: Захарченко. Мережко (К), Гребеник, Денискин, Німенко (А), Лялька, Ігнатенко. Пангелов-Юлдашев, Пересунько, Мазур, Трахт, Андрейків. Ратушний, Куцевич. Крівошапкін, Коренчук, Воронін, Ворона; Бородай, Ружніков, Морозов. Головний тренер: Вадим Шахрайчук, тренер Костянтин Сімчук

Найбільшу кількість гольових моментів «синьо-жовті» створили в першому періоді, коли Вадим Мазур із забійної позиції не потрапив у порожній кут, не використав чудовий шанс Гліб Крівошапкін, а також під завісу періоду Олексій Ворона не реалізував вихід віч-на-віч! Якщо пригадати, що той же Крівошапкін влучив у штангу у другому періоді, то більшу частину матчу українці виглядали солідніше і мали перемагати в основний час…

А ось третій період нам не дуже вдався, адже 8 хвилин гри у меншості та подвійний штраф Віталія Андрейківа наприкінці матчу могли поховати наші надії на позитивний результат, але хлопці вистояли та перевели зустріч до овертайму, де за 18 секунд до сирени стався поштовх на борт нашого Гліба Крівошапкіна. Форвард «Кременчука» підвівся на ноги лише за допомогою медичної бригади та одразу ж вирушив транзитом через роздягальню до шпиталю на рентген. На жаль, звідти надійшла неприємна звістка: у нашого нападника діагностовано розрив зв’язки акроміально-ключичного суглоба. Це означає, що гравцеві буде потрібна операція і збірна України втратила центрального нападаючого перед ЧС-2023.

…А результат зустрічі визначився у серії булітів із 12 кидків, де шайби Данила Трахта, Іллі Коренчука та Олександра Пересунька (переможний гол) принесли українцям престижну перемогу (другу поспіль) в особистих зустрічах з угорською збірною під керівництвом американського коуча Кевіна Константіна.