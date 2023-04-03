Частина Молодіжного залишилася без води (доповнено)

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Сьогодні, 3 квітня, частина Молодіжного залишилася без холодної води. Як повідомили у КП «Кременчукводоканал», о 18.10 виявили порив мережі холодного водопостачання та перекрили воду для споживачів за наступними адресами:

квт. 287, 1, 14, 16, 19, 28;

вул. Мрії (вул. Воїнів-інтернаціоналістів), 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22;

просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;

вул. Володимира Великого, 72.

За словами комунальників, ремонтні роботи заплановано на завтра, 4 квітня.

- Підприємство організовує підвезення питної води, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що місця розміщення трубчастих колодязів можна знайти на інтерактивній мапі, а також за цим посиланням. Але варто пам'ятати, що вода у цих колодязях не відповідає санітарним нормам.

Доповнено

За інформацією КП «Кременчукводоканал«, для споживачів здійснено підвезення питної води «Криничка». Автомобіль з водою знаходиться за адресою: