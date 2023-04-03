Сьогодні, 3 квітня, частина Молодіжного залишилася без холодної води. Як повідомили у КП «Кременчукводоканал», о 18.10 виявили порив мережі холодного водопостачання та перекрили воду для споживачів за наступними адресами:
За словами комунальників, ремонтні роботи заплановано на завтра, 4 квітня.
Нагадаємо, що місця розміщення трубчастих колодязів можна знайти на інтерактивній мапі, а також за цим посиланням. Але варто пам'ятати, що вода у цих колодязях не відповідає санітарним нормам.
За інформацією КП «Кременчукводоканал«, для споживачів здійснено підвезення питної води «Криничка». Автомобіль з водою знаходиться за адресою:
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