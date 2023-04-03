Де завтра не буде світла у Кременчуці

4 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Велика набережна, 29, 31, 33;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Можайського, 2В;
- вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 3.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- с. Придніпрянське.
З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
- вул. Новокагамлицька, 3-26;
- туп. Новокагамлицький, 2, 4;
- вул. Чередницька, 30-103;
- пров. Чередницький, 4;
- пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17;
- пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
- вул. Шевченка, 102-131;
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с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 17.00 за заявою користувача:
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/25-7;
- вул. В. Холодної, 132/13;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Індустріальна, 2-145А, 111/3;
- вул. Ковальова, 46-77;
- вул. Козацька, 71-134;
- вул. Є. Патона, 25;
- вул. М. Чурай, 3-52;
- вул. Мєчнікова, 3-10;
- вул. М. Молочникова, 2-11;
- вул. М. Татарулі, 3Б-204;
- вул. Можайського, 2В;
- вул. Н. Левицького, 15А-22;
- вул. О. Древаля, 85-223;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пров. 1-й Індустріальний;
- пров. 2-й Індустріальний;
- пров. 3-й Індустріальний;
- пров. 4-й Індустріальний.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Бахмацький, 1-20;
- вул. Карпенка-Карого, 2-15;
- вул. Кохнівська, 2/1-43;
- вул. Салганна, 3, 5/1.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):