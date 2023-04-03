Де завтра не буде світла у Кременчуці

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4 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Велика набережна, 29, 31, 33;

вул. Євгена Патона, 25;

вул. Можайського, 2В;

вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186;

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 3.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

с. Придніпрянське.

З 8.00 до 17.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;

вул. Новокагамлицька, 3-26;

туп. Новокагамлицький, 2, 4;

вул. Чередницька, 30-103;

пров. Чередницький, 4;

пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17;

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;

вул. Шевченка, 102-131;

с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00 за заявою користувача:

квт. 304, 16-18;

вул. Великокохнівська, 2/25-7;

вул. В. Холодної, 132/13;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Індустріальна, 2-145А, 111/3;

вул. Ковальова, 46-77;

вул. Козацька, 71-134;

вул. Є. Патона, 25;

вул. М. Чурай, 3-52;

вул. Мєчнікова, 3-10;

вул. М. Молочникова, 2-11;

вул. М. Татарулі, 3Б-204;

вул. Можайського, 2В;

вул. Н. Левицького, 15А-22;

вул. О. Древаля, 85-223;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Чернігівська, 1-23;

пров. 1-й Індустріальний;

пров. 2-й Індустріальний;

пров. 3-й Індустріальний;

пров. 4-й Індустріальний.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Бахмацький, 1-20;

вул. Карпенка-Карого, 2-15;

вул. Кохнівська, 2/1-43;

вул. Салганна, 3, 5/1.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):