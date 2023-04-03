У Крюкові при громаді ПЦУ розпочинає роботу жіночий осередок «Маківка»

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У Крюкові при громаді ПЦУ розпочинає роботу жіночий осередок «Маківка», про це «Телеграфу» стало відомо від редакції видання «Для дому і сім'ї».

У «Маківці» проводитимуть психологічні тренінги, майстер-класи, цікаві зустрічі. Тут можна буде дізнаватися про українські традиції, про різницю між українською церквою та РПЦ, вчитися новому та ділитися своїми знаннями, знайти друзів та однодумців.

Ідея створення «Маківки» з’явилася понад п'ять років тому. Разом з Українською освітньою платформою, яка восени 2022 року надала можливість пройти навчання, написати проєкт та отримати грант, почалася реалізація ідеї. Тож організатори створили громадську організацію, відремонтували приміщення, яке обладнали всім необхідним, для занять, розмалювали стіни, упорядкували територію навколо.

Перша зустріч відбудеться вже у п’ятницю, 7 квітня, о 17.00 за адресою вулиця Приходька, 83. На неї запрошують жінок віком 30-45 років.

Разом з тим, у цьому ж приміщенні щосуботи у 15.00 для жінок старшого віку проходить захід «Розмови за чаєм». А для дітей працює центр «Полум’я», який продовжить свої заняття з 23 квітня.