«На милицях прийшов до військкомату»: Кременчуччина попрощалася з воїном Сергієм Сімчишиним

31 березня у Кременчуцькому районі попрощалися з військовим Сергієм Сімчишиним, який загинув на Донеччині. Прощання відбулося у Семенівці, де народився Сергій. Селище схилившись на коліно зустрічали свого полеглого Героя, який загинув 27 березня 2023 року поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині.
Сергій Семенович Сімчишин народився 6 листопада 1980 року в с-щі Семенівка. Закінчив місцеву школу №2. Вищу освіту здобув у Кременчуцькому інституті економіки, інформаційних технологій та управління за фахом інженер-механік.
Після закінчення інституту Сергій залишився у Кременчуці, тут він одружився, в нього народилося двоє дітей. Працював в одному з найпопулярніших серед автолюбителів магазині, де завоював повагу колег і любов клієнтів.
У 2019 році чоловік вступив до лав НВР «Правий сектор Полтавщини», а з часом увійшов до семенівського осередку цього руху. Наприкінці 2021 року чоловік уклав контракт на військову службу в територіальній обороні Кременчука, а після початку повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, пішов на фронт. Служив у складі інженерно-саперного взводу. Мав позивний «Правий».
- У грудях Сергія Семеновича билося серце справжнього громадянина-патріота. Він — людина з великої літери, гідний приклад для наслідування десятками поколінь. Але поруч із тим він був простим чоловіком, який мав свої плани й сподівання. Так, Сергій Семенович мріяв разом зі своїм братом розпочати власну справу. Але не судилося… Клята війна забрала його.
Загибель Сергія Семеновича — велика втрата для всієї української нації, братів по зброї, ідейних однодумців. Наш обов’язок свято оберігати пам’ять про Героя, який без страху й сумління віддав життя за Батькіщину, Свободу і Справедливість! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника, - йдеться у повідомленні Семенівської громади.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.