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«На милицях прийшов до військкомату»: Кременчуччина попрощалася з воїном Сергієм Сімчишиним

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 212

 Поховали військового на малій батьківщині у Семенівській громаді Кременчуцького району

31 березня у Кременчуцькому районі попрощалися з військовим Сергієм Сімчишиним, який загинув на Донеччині. Прощання відбулося у Семенівці, де народився Сергій. Селище схилившись на коліно зустрічали свого полеглого Героя, який загинув 27 березня 2023 року поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині.  

На щиті до Кременчуччини повертається воїн Сергій Сімчишин

 

Сергій Семенович Сімчишин народився 6 листопада 1980 року в с-щі Семенівка. Закінчив місцеву школу №2. Вищу освіту здобув у Кременчуцькому інституті економіки, інформаційних технологій та управління за фахом інженер-механік.
Після закінчення інституту Сергій залишився у Кременчуці, тут він одружився, в нього народилося двоє дітей. Працював в одному з найпопулярніших серед автолюбителів магазині, де завоював повагу колег і любов клієнтів.

 
У 2019 році чоловік вступив до лав НВР «Правий сектор Полтавщини», а з часом увійшов до семенівського осередку цього руху. Наприкінці 2021 року чоловік уклав контракт на військову службу в територіальній обороні Кременчука, а після початку повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, пішов на фронт. Служив у складі інженерно-саперного взводу. Мав позивний «Правий».

- Напередодні Нового року Сергій отримав перелом ноги одразу в кількох місцях. Йому вставляли імпланти. З початку повномасштабного наступу на милицях прийшов до військкомату. Він на милицях йшов на службу добровольцем... Коли приїжджав до нього, то більшість запам'ятали його не за позивним, а "той хто на костилях", - розповів Телеграфу брат Сергія Юрій Сімчишин. 

 
- У грудях Сергія Семеновича билося серце справжнього громадянина-патріота. Він — людина з великої літери, гідний приклад для наслідування десятками поколінь. Але поруч із тим він був простим чоловіком, який мав свої плани й сподівання. Так, Сергій Семенович мріяв разом зі своїм братом розпочати власну справу. Але не судилося… Клята війна забрала його.
Загибель Сергія Семеновича — велика втрата для всієї української нації, братів по зброї, ідейних однодумців. Наш обов’язок свято оберігати пам’ять про Героя, який без страху й сумління віддав життя за Батькіщину, Свободу і Справедливість! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника, - йдеться у повідомленні Семенівської громади. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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