Померла ексредакторка видання «Програма плюс» Лариса Тарасова

Після довготривалої хвороби померла колишня редакторка видання «Програма плюс» Лариса Тарасова. Жінка працювала редактором друковних ЗМІ, зокрема випуском редактором медичної газети «Турбота», а також метрологом у медичній установі.
Свій трудовий шлях Лариса Тарасова розпочинала на Вагонобудівному заводі, була заступником головного редактора у виданні «Вісник Кременчука». Була членом Національної спілки журналістів.
Журналістська спільнота міста глибоко сумує з приводу смерті Лариси Тарасової та висловлює щирі співчуття та поділяють біль непоправної втрати рідних і близьких.
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