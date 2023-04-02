Померла ексредакторка видання «Програма плюс» Лариса Тарасова

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Після довготривалої хвороби померла колишня редакторка видання «Програма плюс» Лариса Тарасова. Жінка працювала редактором друковних ЗМІ, зокрема випуском редактором медичної газети «Турбота», а також метрологом у медичній установі.

Свій трудовий шлях Лариса Тарасова розпочинала на Вагонобудівному заводі, була заступником головного редактора у виданні «Вісник Кременчука». Була членом Національної спілки журналістів.

Журналістська спільнота міста глибоко сумує з приводу смерті Лариси Тарасової та висловлює щирі співчуття та поділяють біль непоправної втрати рідних і близьких.