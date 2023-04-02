Під Кременчуком серйозне ДТП - чоловіка госпіталізували

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Вчора, 1 квітня, близько 22.00 на автодорозі Полтава-Олександрія, в селі Маламівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода сталася. Про це інформує пресслжуба Нацполіції області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Opel, 1979 року народження, мешканець одного із сіл району, під час руху з’їхав за межі проїжджої частини. Чоловік з тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні. Поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП.

За даним фактом слідчим підрозділом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.