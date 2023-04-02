«Я - Україна»: у Кременчуці виступить Настя Каменських

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 0

Зірка, що голосно говорить та співає на підтримку України по всьому світу – від Литви до Америки, на масштабних подіях, провідних телеканалах та радіо! Артистка, яка відкривала грандіозну церемонію Latin American Music Awards номером, присвяченим Україні, разом з Black Eyed Peace!

Зустрічайте Настю Каменських у Кременчуці в рамках благодійного туру.

На концерті ви почуєте не тільки нові пісні, присвячені незламності України та міцності нашого народу, а й усі ваші улюблені хіти: «Тримай», «Обіцяю», «Почуття» та багато інших!

Приходь на концерт у своєму місті – допомагай країні! Адже з кожного квитка йде донат на допомогу Україні!

Цей вечір наповнить вас відчуттям єдності та гордості за те, яка ми талановита, незламна і сильна нація!

Коли: 06 травня 2023 р, 19:00,

Де: Міський палац культури

Білети можна придбати в касі ПК «Кредмаш» (тел. 098 306 55 05), а також тут.