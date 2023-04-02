Де завтра не буде світла у Кременчуці

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3 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт за заявою користувачів:

вул. Господарська, 1-38;

пров. Господарський, 3-10А;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Івана Багряного, 3-21;

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;

вул. Нижня, 1-28;

пров. Ударний, 3А, 5;

пров. Шосейний, 8, 10;

вул. Щаслива, 33.

З 8.00 до 18.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А, 13, 15/50;

вул. Сумська, 46, 48;

пров. Будівельний,10;

вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;

пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;

пров. Медовий, 2-27/16;

вул. Партизанська, 11-21/1.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):

вул. Покровська, 15/34;

вул. Університетська, 45.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.



