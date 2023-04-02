Де завтра не буде світла у Кременчуці

3 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт за заявою користувачів:
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 3-10А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. Ударний, 3А, 5;
- пров. Шосейний, 8, 10;
- вул. Щаслива, 33.
З 8.00 до 18.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А, 13, 15/50;
- вул. Сумська, 46, 48;
- пров. Будівельний,10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;
- пров. Медовий, 2-27/16;
- вул. Партизанська, 11-21/1.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- вул. Покровська, 15/34;
- вул. Університетська, 45.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.
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