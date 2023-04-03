У Кременчуці скорочені терміни реєстрації юридичних осіб

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Реєстрація у скорочені строки проводитися у разі внесення заявником додатково до основного адміністративного збору відповідної плати

24 години – саме такий термін розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб (ст.26 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”).

Вихідні та святкові дні не враховуються.

З метою економії часу та виключно за бажанням заявника є можливість проведення такої реєстрації ще швидше.

На підставі норм вказаного Закону, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у скорочені строки» від 25.12.2015 року №1133, яка визначає наступні умови «пришвидшеної» реєстрації:

протягом 6 годин — у подвійному розмірі адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), КРІМ внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою — 1620 грн;

протягом 2 годин — у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), КРІМ внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою — 4050 грн.

Зверніть увагу!

Реєстрація у скорочені строки проводитися у разі внесення заявником додатково до основного адміністративного збору відповідної плати. Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Будьте уважні! Сплата за державну реєстрацію змін до відомостей ЄДР та за державну реєстрацію у скорочені строки здійснюється за різними реквізитами на рахунки належного суб’єкта державної реєстрації.