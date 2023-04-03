Двоє кременчужан втратили 150 000 гривень через новий вид шахрайства

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 753 Коментарів: 1

Будьте уважними, банк ні в якому разі не телефонуватиме і не проситиме перекинути гроші на картку. Є гаряча лінія підтримки банку, в будь-якому підозрілому випадку дзвоніть на гарячу лінію банку

За дві доби до поліції звернулися двоє кременчужан, які стали жертвами телефонних шахраїв. Сумарно постраждалі втратили 150 000 грн.

Суть шахрайства в тому, що нібито телефонує служба безпеки одного із банків, і говорять про те, що зараз вихідний, банки не працюють, але вашу карту намагаються зламати. Для того, щоб зараз не обновили ваші картки, перекиньте ваші заощадження на номер карти, а ми потім вам потім назад повернемо гроші.

Внаслідок цього одна людина втратила понад 50 000 грн, друга понад 100 000 грн.

Будьте уважними, банк ні в якому разі не телефонуватиме і просити перекинути гроші на картку. Є гаряча лінія підтримки банку, в будь-якому підозрілому випадку дзвоніть на гарячу лінію банку.