Овни будуватимуть «пiдступнi задуми», а Стрільці відчують внутрiшню волю: гороскоп на тиждень

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Україна, Світ

Овни будуватимуть «пiдступнi задуми», а Стрільці відчують внутрiшню волю: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 308

 

Дізнайтеся, які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)
Те, до чого ви прагнете, може виявитися протилежним тому, що вам необхiдно зробити в реальностi. Страх за своє майбутнє, можливо, примусить вас будувати «пiдступнi задуми». Не варто пiддаватися цьому руйнiвному бажанню – подiбнi заняття не кращим чином вiдображаються на характерi та самопочуттi. Повiрте, є куди рацiональнiшi i чеснiшi способи вирiшення проблем. У п`ятницю вам, ймовiрно, доведеться спiлкуватися з далекими родичами або давно забутими знайомими. Суботу варто присвятити виконанню свого бажання як слiд вiдпочити. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 9.

Телець (21.04-21.05)
Починайте активно змiнювати себе i шукайте новi, неординарнi шляхи в особистому життi. Надавши послугу керiвнику у понедiлок, ви тим самим допоможете йому вирiшити складну ситуацiю – i вiн неодмiнно вiддячить вам. П`ятниця – прекрасний день для зустрiчей i дружнiх вечiрок: не забудьте зв`язатися з друзями, близькими i знайомими – всiма, кого б вам хотiлося побачити. У кiнцi тижня вас можуть пiдвести дiловi партнери. У четвер можлива конфлiктна ситуацiя з дiтьми. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

Близнюки (22.05-21.06)
Подiї сприяють розкриттю вашого таланту. Ви на цьому тижнi виявитеся незвичайно вдалим спiвбесiдником. Новi приємнi знайомства вiдкриють перспективи, про якi ви навiть не мрiяли. На вас чекає успiх i в навчаннi. Якщо вам необхiдна нова iнформацiя, яка дозволить пiдвищити рiвень професiоналiзму, – не лiнуйтеся одержати її. Намагайтеся бути толерантними до оточуючих, пробачте їм маленькi слабкостi. Не довiряйте випадковим знайомим. Стежте за своєю мовою. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Рак (22.06-22.07)
Ваш соцiальний статус достатньо мiцний, але у серединi тижня знадобиться пiдтримка покровителiв. Звертаючись з проханням, проявiть дипломатiю i такт. У вiвторок або середу спробуйте бути гнучкiшим пiд час обговорення дiлових питань з начальством. Не наполягайте на своїй точцi зору, оскiльки це покаже вразливiсть вашої позицiї. У п`ятницю уважно стежте за тим, що вiдбувається навколо вас. Не вiдмовляйтеся вiд нових iдей. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 3.

Лев (23.07-23.08)
Понедiлок вдалий для поїздок i вiдряджень. У вiвторок небажано вступати в суперечки з начальством. Тиждень наповнений рiзноманiтними подiями. Не дозволяйте емоцiям диктувати вам, що робити. Бiльше довiряйте своїй iнтуїцiї, але не ухвалюйте раптових рiшень. Важливо визначитися з дiловими партнерами: якщо вашi шляхи розiйдуться, то не варто жалкувати про це. У п`ятницю бажано не призначати серйозних зустрiчей. Вiдкладiть пiдписання важливих договорiв, оскiльки вiрогiднi непорозумiння i обмани. Вихiднi обiцяють бути вдалими в усiх вiдношеннях. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 4.

Діва (24.08-23.09)
Цього тижня бажано розрахувати свої сили i не створювати собi перевантаження на роботi. Звернiть увагу на свiй зовнiшнiй вигляд: зусилля не будуть марними, i вас обов`язково помiтять i оцiнять. У середу зустрiч зi старим другом, яку ви давно вiдкладали, нарештi вiдбудеться i принесе певну користь. У п`ятницю об`єктивних труднощiв не уникнути, але вам буде пiд силу вирiшення нагальних задач i побутових проблем. Але не варто чекати цього дня особливих успiхiв вiд вiдряджень, переговорiв i виступiв. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 5.

Терези (24.09-23.10)
Цього тижня доля може подарувати вам приємнi знайомства, якi якщо i не зiграють яскравої ролi в особистому життi, то неодмiнно допоможуть в справах. Будьте обережнiшi при ухваленнi рiшень – самообман здатний зiграти з вами злий жарт. Сприятливий час для полiпшення взаємин з начальством або перехiд на нову роботу. Четвер – хороший день для публiчних виступiв. У п`ятницю навколо вас можуть кипiти справжнi пристрастi – спробуйте зберегти спокiй. Недiля може виявитися суперечливим днем. Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 8.

Скорпіон (24.10-22.11)
Цього тижня з`являться iдеї нових проєктiв, бажання i можливiсть їх здiйснити – тiльки не забувайте про розумну обережнiсть. Щоб укрiпити бюджет i розширити кругозiр, берiть участь в серйозних комерцiйних проєктах. Невеликi негаразди врештi-решт пiдуть вам на користь, якщо ви спрямуєте подiї в позитивне русло. Вiвторок може виявитися сприятливим днем для звернення з проханнями до начальства. У четвер навчайтеся, спiлкуйтеся i збагачуйтеся новими корисними зв`язками. У недiлю спробуйте дiйти єдиної думки з близькими людьми. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 8.

Стрілець (23.11-21.12)
Цей тиждень принесе вам вiдчуття внутрiшньої волi. Активно рухайтеся до намiченої мети – партнери допоможуть i пiдтримають вас. Якщо ви все вирiшили i продумали, то цей тиждень сприятливий для змiни роботи. У вiвторок не берiться за кiлька справ вiдразу: цей тягар може виявитися вам не пiд силу. Четвер, ймовiрно, засмутить вас дрiбними негараздами в областi дiлових переговорiв, проте не варто пiддаватися емоцiям. У другiй половинi тижня дiти потребуватимуть вiд вас пильної уваги. У вихiднi у вас може виникнути проблема вибору, наприклад, мiж заробiтком i вiдпочинком. Сприятливi днi: 5, 7; несприятливi: 9.

Козеріг (22.12-20.01)
Цiлком iмовiрно, що вам доведеться з головою влiзти не в свою справу. Приготуйтеся до того, що доведеться захищати свої права i пояснювати, що ви взагалi тут робите. Вiрогiднi творчi осяяння, тому прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї. Понедiлок сприятливий для накопичення iнформацiї i контактiв. Вiвторок – для справ солiдних, середа – для диспутiв. У п`ятницю спробуйте завершити велику частину початих справ. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Водолій (21.01-19.02)
Цього тижня найвищу цiннiсть для вас матиме час. Головне – не забувайте про нього, iнакше не зможете завершити все намiчене. А намiчено буде чимало. На роботi спробуйте бути стриманими: ви будете предметом обговорення серед колег – не треба давати їм додатковий привiд для плiток. Друга половина тижня сприятлива для реорганiзацiї i розширення власної справи. Подорож, яка почнеться у четвер, може виявитися на рiдкiсть вдалою. У другiй половинi тижня бажано дотримуватися розумної помiрностi у справах i бажаннях. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

Риби (20.02-20.03)
У понедiлок спробуйте не вплутуватися в авантюри, оскiльки зросте ризик великих втрат. Вiвторок i середа можуть виявитися найскладнiшими днями тижня. П`ятниця обiцяє своєчасну допомогу друзiв. У суботу можна швидко i рiшуче розiбратися зi всiма питаннями, що виникають. Звернiть увагу на натхнення, яка з'явилося у вас, якомога дбайливiше поставтеся до нього – воно сприятливо позначиться на вашiй дiяльностi. Намагайтеся не метушитися. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 8.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: гороскоп прогноз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх