Овни будуватимуть «пiдступнi задуми», а Стрільці відчують внутрiшню волю: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 308

Овен (21.03-20.04)

Те, до чого ви прагнете, може виявитися протилежним тому, що вам необхiдно зробити в реальностi. Страх за своє майбутнє, можливо, примусить вас будувати «пiдступнi задуми». Не варто пiддаватися цьому руйнiвному бажанню – подiбнi заняття не кращим чином вiдображаються на характерi та самопочуттi. Повiрте, є куди рацiональнiшi i чеснiшi способи вирiшення проблем. У п`ятницю вам, ймовiрно, доведеться спiлкуватися з далекими родичами або давно забутими знайомими. Суботу варто присвятити виконанню свого бажання як слiд вiдпочити. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 9.

Телець (21.04-21.05)

Починайте активно змiнювати себе i шукайте новi, неординарнi шляхи в особистому життi. Надавши послугу керiвнику у понедiлок, ви тим самим допоможете йому вирiшити складну ситуацiю – i вiн неодмiнно вiддячить вам. П`ятниця – прекрасний день для зустрiчей i дружнiх вечiрок: не забудьте зв`язатися з друзями, близькими i знайомими – всiма, кого б вам хотiлося побачити. У кiнцi тижня вас можуть пiдвести дiловi партнери. У четвер можлива конфлiктна ситуацiя з дiтьми. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

Близнюки (22.05-21.06)

Подiї сприяють розкриттю вашого таланту. Ви на цьому тижнi виявитеся незвичайно вдалим спiвбесiдником. Новi приємнi знайомства вiдкриють перспективи, про якi ви навiть не мрiяли. На вас чекає успiх i в навчаннi. Якщо вам необхiдна нова iнформацiя, яка дозволить пiдвищити рiвень професiоналiзму, – не лiнуйтеся одержати її. Намагайтеся бути толерантними до оточуючих, пробачте їм маленькi слабкостi. Не довiряйте випадковим знайомим. Стежте за своєю мовою. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Рак (22.06-22.07)

Ваш соцiальний статус достатньо мiцний, але у серединi тижня знадобиться пiдтримка покровителiв. Звертаючись з проханням, проявiть дипломатiю i такт. У вiвторок або середу спробуйте бути гнучкiшим пiд час обговорення дiлових питань з начальством. Не наполягайте на своїй точцi зору, оскiльки це покаже вразливiсть вашої позицiї. У п`ятницю уважно стежте за тим, що вiдбувається навколо вас. Не вiдмовляйтеся вiд нових iдей. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 3.

Лев (23.07-23.08)

Понедiлок вдалий для поїздок i вiдряджень. У вiвторок небажано вступати в суперечки з начальством. Тиждень наповнений рiзноманiтними подiями. Не дозволяйте емоцiям диктувати вам, що робити. Бiльше довiряйте своїй iнтуїцiї, але не ухвалюйте раптових рiшень. Важливо визначитися з дiловими партнерами: якщо вашi шляхи розiйдуться, то не варто жалкувати про це. У п`ятницю бажано не призначати серйозних зустрiчей. Вiдкладiть пiдписання важливих договорiв, оскiльки вiрогiднi непорозумiння i обмани. Вихiднi обiцяють бути вдалими в усiх вiдношеннях. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 4.

Діва (24.08-23.09)

Цього тижня бажано розрахувати свої сили i не створювати собi перевантаження на роботi. Звернiть увагу на свiй зовнiшнiй вигляд: зусилля не будуть марними, i вас обов`язково помiтять i оцiнять. У середу зустрiч зi старим другом, яку ви давно вiдкладали, нарештi вiдбудеться i принесе певну користь. У п`ятницю об`єктивних труднощiв не уникнути, але вам буде пiд силу вирiшення нагальних задач i побутових проблем. Але не варто чекати цього дня особливих успiхiв вiд вiдряджень, переговорiв i виступiв. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 5.

Терези (24.09-23.10)

Цього тижня доля може подарувати вам приємнi знайомства, якi якщо i не зiграють яскравої ролi в особистому життi, то неодмiнно допоможуть в справах. Будьте обережнiшi при ухваленнi рiшень – самообман здатний зiграти з вами злий жарт. Сприятливий час для полiпшення взаємин з начальством або перехiд на нову роботу. Четвер – хороший день для публiчних виступiв. У п`ятницю навколо вас можуть кипiти справжнi пристрастi – спробуйте зберегти спокiй. Недiля може виявитися суперечливим днем. Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 8.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цього тижня з`являться iдеї нових проєктiв, бажання i можливiсть їх здiйснити – тiльки не забувайте про розумну обережнiсть. Щоб укрiпити бюджет i розширити кругозiр, берiть участь в серйозних комерцiйних проєктах. Невеликi негаразди врештi-решт пiдуть вам на користь, якщо ви спрямуєте подiї в позитивне русло. Вiвторок може виявитися сприятливим днем для звернення з проханнями до начальства. У четвер навчайтеся, спiлкуйтеся i збагачуйтеся новими корисними зв`язками. У недiлю спробуйте дiйти єдиної думки з близькими людьми. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 8.

Стрілець (23.11-21.12)

Цей тиждень принесе вам вiдчуття внутрiшньої волi. Активно рухайтеся до намiченої мети – партнери допоможуть i пiдтримають вас. Якщо ви все вирiшили i продумали, то цей тиждень сприятливий для змiни роботи. У вiвторок не берiться за кiлька справ вiдразу: цей тягар може виявитися вам не пiд силу. Четвер, ймовiрно, засмутить вас дрiбними негараздами в областi дiлових переговорiв, проте не варто пiддаватися емоцiям. У другiй половинi тижня дiти потребуватимуть вiд вас пильної уваги. У вихiднi у вас може виникнути проблема вибору, наприклад, мiж заробiтком i вiдпочинком. Сприятливi днi: 5, 7; несприятливi: 9.

Козеріг (22.12-20.01)

Цiлком iмовiрно, що вам доведеться з головою влiзти не в свою справу. Приготуйтеся до того, що доведеться захищати свої права i пояснювати, що ви взагалi тут робите. Вiрогiднi творчi осяяння, тому прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї. Понедiлок сприятливий для накопичення iнформацiї i контактiв. Вiвторок – для справ солiдних, середа – для диспутiв. У п`ятницю спробуйте завершити велику частину початих справ. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Водолій (21.01-19.02)

Цього тижня найвищу цiннiсть для вас матиме час. Головне – не забувайте про нього, iнакше не зможете завершити все намiчене. А намiчено буде чимало. На роботi спробуйте бути стриманими: ви будете предметом обговорення серед колег – не треба давати їм додатковий привiд для плiток. Друга половина тижня сприятлива для реорганiзацiї i розширення власної справи. Подорож, яка почнеться у четвер, може виявитися на рiдкiсть вдалою. У другiй половинi тижня бажано дотримуватися розумної помiрностi у справах i бажаннях. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

Риби (20.02-20.03)

У понедiлок спробуйте не вплутуватися в авантюри, оскiльки зросте ризик великих втрат. Вiвторок i середа можуть виявитися найскладнiшими днями тижня. П`ятниця обiцяє своєчасну допомогу друзiв. У суботу можна швидко i рiшуче розiбратися зi всiма питаннями, що виникають. Звернiть увагу на натхнення, яка з'явилося у вас, якомога дбайливiше поставтеся до нього – воно сприятливо позначиться на вашiй дiяльностi. Намагайтеся не метушитися. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 8.