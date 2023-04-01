Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 109

Похмуро та дощитиме

Вихідними кременчужанам прогнозують похмуру погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 1 квітня, вдень очікується +10...+11°C. Протягом усього дня буде похмуро, південний вітер, опадів не очікується. Наступного дня, 2 квітня — вдень буде +10°C, небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Синоптики прогнозують південно-східний вітер на весь день.

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