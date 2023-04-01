Юні кременчужани можуть подати на конкурс власний ескіз марки

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 127

Податися можна до 15 травня

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України проводить конкурс для школярів «Переможна марка юних натуралістів».

Мета конкурсу – формування патріотичних поглядів як духовно-морального принципу особистості, творчих потенціалів учнівської молоді, формування любові до української творчості та належного вшанування пам’яті героїв та героїнь України.

Згідно з умовами проєкту, до участі запрошують учнів 5-11 класів шкіл та вихованців закладів позашкільної освіти відповідного віку.

На розгляд членам журі надсилаються заявка (прізвище, ім’я, заклад освіти, клас чи гурток) та конкурсна робота – патріотичний малюнок формату А4 на тему відновлення України, збереження національної української культури, вшанування пам’яті героїв та героїнь України.

Триватиме збір ескізів марок до 15 травня. Роботи слід надсилати на адресу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді кур’єрською доставкою: місто Київ, вулиця Вишгородська, 19. Отримувач: Аліна Ярцева, (044) 430-43-90. Примітка: на конкурс «Переможна марка юних натуралістів». Також необхідно надіслати кольоровий ескіз малюнка на електронну пошту alinayarts2000@nenc.gov.ua (формат jpeg, розмір фото не менше 1600 пікселів по короткій стороні, розмір файлу не більше 10 Мб).

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном (0532) 54-55-25 (Яна Гудзь) або за електронною поштою alinayarts2000@nenc.gov.ua (Аліна Ярцева).