Глибина, вічне життя і круасани: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Героїні та герої історій цієї збірки долають тисячі кілометрів у пошуках місць, де можна почуватися щасливими. Оповиті флером казки міста розповідають про історії кохання, розлук, надії, прощань та зустрічей, щему ностальгії і любові до свого, українського. Історії людських доль, свідками яких стали затишні вулички та старовинні алеї. Герої цих оповідок знають: куди б не закинула їх доля, як би далеко не опинилися вони від дому – радіти життю можна будь-де. І бути щасливим, попри все.

Юрій Даценко «Життя вічне» 1921 рік. Проскурівський лікар Яків Ровнєр за примхою долі перебирається до невеликого села Сутківці. Утім загадки знаходять його навіть тут. До села незабаром прибуває столичний комісар, якого дуже цікавлять руїни місцевого замку. Кажуть, що під ним існує підземний хід, от комісар і влаштовує масштабні розкопки. І все недарма: під руїнами справді щось є. Але звідки це відомо комісарові? Яків Ровнєр не може повірити у звичайний збіг. Усе це якось стосується колишнього власника села Тадеуша Грабянки, про якого кажуть, начебто він володів скарбом. Яків починає власне розслідування. І що глибше він копатиме в древню історію роду Грабянок, то небезпечнішою виявиться правда.