На щиті з Луганщини повернувся воїн з Кременчука Олександр Клочко

23 березня на російсько-українській війні загинув Клочко Олександр Костянтинович. Військовий з Кременчука загинув у результаті бойових дій, в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Олександр був призваний на військову службу під час мобілізації 09.11.2022 року та був солдатом.
Залишились мама і брат.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Олександра Клочка відбудеться 3-го квітня, а саме:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.