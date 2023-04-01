На щиті з Луганщини повернувся воїн з Кременчука Олександр Клочко

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 114

Прощання відбудеться у понеділок

23 березня на російсько-українській війні загинув Клочко Олександр Костянтинович. Військовий з Кременчука загинув у результаті бойових дій, в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Олександр був призваний на військову службу під час мобілізації 09.11.2022 року та був солдатом.

Залишились мама і брат. Співчуття рідним та близьким! Поховання Олександра Клочка відбудеться 3-го квітня, а саме: об 11.00 відбудеться прощання у Палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Поділитись новиною



