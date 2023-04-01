Опитування ТЪ: як кременчужани у «Крокодила» грали

Напередодні Міжнародного дня сміху, «Кременчуцький ТелеграфЪ» запропонував кременчужанам пограти у «Крокодила». Кожен учасник без слів зобразив тваринку, яка нещодавно вийшла із зимової сплячки.
Правила гри «Крокодил» – один з гравців загадує будь-яке слово іншому так, щоб інші учасники гри його не чули. Далі він повинен пояснити це слово жестами та мімікою, абсолютно без слів та звуків. У цей час всі інші гравці намагаються відгадати слово, яке зображує людина. А переможцем стає той гравець чи команда, яка першою називає правильний варіант відповіді.
Переглянувши відео, пишіть свої здогадки у коментарях щодо того, яку тваринку зображали люди.
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