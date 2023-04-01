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Опитування ТЪ: як кременчужани у «Крокодила» грали

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 317 Коментарів: 1

Свої здогадки кого зображали люди пишіть у коментарях

Напередодні Міжнародного дня сміху, «Кременчуцький ТелеграфЪ» запропонував кременчужанам пограти у «Крокодила». Кожен учасник без слів зобразив тваринку, яка нещодавно вийшла із зимової сплячки.

Правила гри «Крокодил» – один з гравців загадує будь-яке слово іншому так, щоб інші учасники гри його не чули. Далі він повинен пояснити це слово жестами та мімікою, абсолютно без слів та звуків. У цей час всі інші гравці намагаються відгадати слово, яке зображує людина. А переможцем стає той гравець чи команда, яка першою називає правильний варіант відповіді.

Переглянувши відео, пишіть свої здогадки у коментарях щодо того, яку тваринку зображали люди.


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Автор: Дарія Згура Відео: Артем Коваленко
Теги: опитування крокодил пограли Кременчук
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Коментарі: 1

1 000
evil:
Сьогодні, 12:01

Це офіційно бідний Денис Терещенко винюхує у Малецького жирні бюджетні підряди для своєї БК Естеттехнолог.


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