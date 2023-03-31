Відзавтра певні ліки можна буде придбати в аптеці лише за рецептом

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 285 Коментарів: 2

Починаючи з 1 квітня, певні ліки можна буде придбати в аптеці лише за рецептом, нагадує Міністерство охорони здоров'я. Водночас на рівні з електронними рецептами паперові продовжать діяти в Україні, щонайменше до закінчення воєнного стану.

Е-рецепт пошириться на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти. При цьому МОЗ не розширює та не змінює перелік рецептурних ліків. Тобто всі ті ліки, що і раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, відтепер можна буде придбати і за е-рецептом.

Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП.

Під час огляду лікар сформує електронне призначення, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. У разі, якщо ви маєте гостре чи хронічне захворювання або потребуєте продовжити лікування чи профілактики, електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати дистанційно, звернувшись до свого сімейного лікаря. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксований діагноз та призначення від лікуючого лікаря.

Водночас якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар зможе зробити вам призначення на паперовому рецептурному бланку. Так ви зможете отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці у зручний для вас спосіб.

Як же отримати електронний рецепт на рецептурний препарат?

Необхідно обовʼязково звернутися до лікаря на прийом. На прийомі ви можете обрати, за яким рецептом бажаєте придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим. Якщо ви обрали електронний рецепт, під час огляду лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. Після цього ви отримаєте СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Ви можете придбати ліки за електронним рецептом в аптеці протягом 10 днів (якщо це наркотичні (психотропні ліки) або протягом 30 днів (для решти рецептурних препаратів). Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС – номер рецепта та код погашення. Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину, що призначив вам лікар – так ви зможете обрати ліки відповідно до вашого бюджету.

Завдяки доступу до медичної інформації в ЕСОЗ, лікуючий лікар зможе переглянути історичні меддані, дізнатися про супутні захворювання та іншу інформацію, яка необхідна для призначення лікування.

Також військові адміністрації, підрозділи ЗСУ, залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово безпосередньо у дистриб’юторів і для цього рецепт не потрібен.

МОЗ відповідає на найпоширеніші питання про дане нововведення

Міф: На всі ліки тепер буде потрібен рецепт.

Правда: Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Міф: Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом.

Правда: Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

Міф: За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки!

Правда: За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.