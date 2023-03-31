Відзавтра певні ліки можна буде придбати в аптеці лише за рецептом

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Відзавтра певні ліки можна буде придбати в аптеці лише за рецептом

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 285 Коментарів: 2

 

На рівні з електронними рецептами паперові продовжать діяти в Україні

Починаючи з 1 квітня, певні ліки можна буде придбати в аптеці лише за рецептом, нагадує Міністерство охорони здоров'я. Водночас на рівні з електронними рецептами паперові продовжать діяти в Україні, щонайменше до закінчення воєнного стану.

Е-рецепт пошириться на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти. При цьому МОЗ не розширює та не змінює перелік рецептурних ліків. Тобто всі ті ліки, що і раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, відтепер можна буде придбати і за е-рецептом. 

Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. 

Під час огляду лікар сформує електронне призначення, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. У разі, якщо ви маєте гостре чи хронічне захворювання або потребуєте продовжити лікування чи профілактики, електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати дистанційно, звернувшись до свого сімейного лікаря. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксований діагноз та призначення від лікуючого лікаря.

Водночас якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар зможе зробити вам призначення на паперовому рецептурному бланку. Так ви зможете отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці у зручний для вас спосіб.

Як же отримати електронний рецепт на рецептурний препарат?

  1. Необхідно обовʼязково звернутися до лікаря на прийом.
  2. На прийомі ви можете обрати, за яким рецептом бажаєте придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим.
  3. Якщо ви обрали електронний рецепт, під час огляду лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. 
  4. Після цього ви отримаєте СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.
  5. Ви можете придбати ліки за електронним рецептом в аптеці протягом 10 днів (якщо це наркотичні (психотропні ліки) або протягом 30 днів (для решти рецептурних препаратів).
  6. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС – номер рецепта та код погашення.
  7. Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину, що призначив вам лікар – так ви зможете обрати ліки відповідно до вашого бюджету. 

Завдяки доступу до медичної інформації в ЕСОЗ, лікуючий лікар зможе переглянути історичні меддані, дізнатися про супутні захворювання та іншу інформацію, яка необхідна для призначення лікування.

Також військові адміністрації, підрозділи ЗСУ, залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово безпосередньо у дистриб’юторів і для цього рецепт не потрібен.

МОЗ відповідає на найпоширеніші питання про дане нововведення

Міф: На всі ліки тепер буде потрібен рецепт.

Правда: Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Міф: Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом.
Правда: Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

Міф: За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки!

Правда: За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: УП
Теги: ліки аптеки рецепти МОЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

999
evil:
Сьогодні, 15:44

У нашій країні дуже вумні керівники полюбляють труси на сраку вдягати через голову. Спокатку критично скоротили медичний персонал. Потім тих хто залишився вирішили доконати чергами заради предбання ліків від кожного проносу.

Чому свербить робити це саме зараз? У воєнний час ? Аби ще більше дратувати й без того переляканих людей? ТПО їздять по всій країні . Як отримати ліки у їншому місті? При кожному проносі швидку викликати?


3 0
423
Andron777:
Сьогодні, 16:24

[quote=evil]При кожному проносі швидку викликати?[/quote

Міф: На всі ліки тепер буде потрібен рецепт.

Правда: Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Все буде як і раніше. Журналюги просто роздули новину, але в саму її суть не дочитались. Ось і все.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх