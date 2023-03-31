росії вистачить ресурсів, щоб вести війну проти України ще й у 2024 році, — воєнна розвідка

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 171

Але це за умови, що зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій

Анонсований взимку «великий наступ» росіян виявився «пшиком», проте їм стане ресурсів продовжувати війну у 2023 та, можливо, 2024 роках.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк:

— Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий «великий наступ» обернувся для росії «пшиком» — вони не отримали жодного значущого результату.

Представник воєнної розвідки України додав, що зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але отримані розвіддані дозволяють ЗС України вживати ефективних контрзаходів та завдавати окупантам максимальних втрат.

— Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023 та, можливо, у 2024 році. Якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі в держави-агресора розпочнуться раніше, — каже Андрій Черняк.

Він також зазначив, що навіть зараз вплив санкцій на ВПК країни-агресора є дуже відчутним. Зараз росіяни зазнають найбільших втрат за весь час війни, а їхнє виробництво не здатне компенсувати це через брак комплектуючих.