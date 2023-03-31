росії вистачить ресурсів, щоб вести війну проти України ще й у 2024 році, — воєнна розвідка

Анонсований взимку «великий наступ» росіян виявився «пшиком», проте їм стане ресурсів продовжувати війну у 2023 та, можливо, 2024 роках.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк:
Представник воєнної розвідки України додав, що зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але отримані розвіддані дозволяють ЗС України вживати ефективних контрзаходів та завдавати окупантам максимальних втрат.
Він також зазначив, що навіть зараз вплив санкцій на ВПК країни-агресора є дуже відчутним. Зараз росіяни зазнають найбільших втрат за весь час війни, а їхнє виробництво не здатне компенсувати це через брак комплектуючих.
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