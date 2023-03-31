Що подешевшало, а що подорожчало на АЗС Полтавщини: де вигідніше заправляти автівку 31 березня

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Сьогодні на заправках Кременчука та Полтавщини ціни на автомобільне пальне продовжили знижуватися

Напередодні вихідних, 31 березня, ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини трохи знизили. Проте, на бензин А-95 один з операторів АЗС ціни незначно підвищив — це перше подорожчання за багато тижнів. До речі, експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 31 березня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 31.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,49 -0,06 -0,129% Бензин А-95 47,50 +0,01 +0,030% Бензин А-92 45,47 -0,17 -0,365% Дизельне пальне 47,25 -0,02 -0,047% Газ автомобільний 21,91 -0,10 -0,455%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 31.03.2023 р.