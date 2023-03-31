На Кременчуччині стартувала посівна кампанія: яку культуру цього року посіяли удвічі більше

У Кременчуцькому районі стартувала посівна компанія. Аграріями вже засіяно 1607 га ярих сільськогосподарських культур — переважно ячменю та гороху. Прогнозується, що всього у районі буде засіяно понад 141 тисяча га.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його інформацією, сільськогосподарські підприємства Кременчуцького району під урожай 2023 року посіяли 49361 га озимих, а саме:
Він додав, що аграрії району наразі проводять підживлення озимих культур: озимої пшениці підживлено на площі 23334 га та озимого ріпаку — 8747 га.
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