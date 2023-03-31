На Кременчуччині стартувала посівна кампанія: яку культуру цього року посіяли удвічі більше

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Усі посіви озимих культур знаходяться у гарному та задовільному стані — ведеться їх підживлення

У Кременчуцькому районі стартувала посівна компанія. Аграріями вже засіяно 1607 га ярих сільськогосподарських культур — переважно ячменю та гороху. Прогнозується, що всього у районі буде засіяно понад 141 тисяча га.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його інформацією, сільськогосподарські підприємства Кременчуцького району під урожай 2023 року посіяли 49361 га озимих, а саме:

озимої пшениці — 35734 га проти 47348 га попереднього року;

35734 га проти 47348 га попереднього року; озимого ячменю — 1152 га проти 6219 га попереднього року;

1152 га проти 6219 га попереднього року; жита - 326 га проти 2466 га попереднього року;

озимого ріпаку — 12148 га проти 6708 га попереднього року.

— Слід зазначити збільшення посіву озимого ріпаку майже у два рази в порівнянні з минулим роком. Таке рішення вмотивоване стабільно високою ціною на зерно ріпаку. Усі посіви знаходяться в гарному та задовільному стані, — зазначив Артем Даценко.

Він додав, що аграрії району наразі проводять підживлення озимих культур: озимої пшениці підживлено на площі 23334 га та озимого ріпаку — 8747 га.