Екснардеп від Полтавщини Сергій Каплін написав петицію проти збільшених тарифів та звільнення голови ОВА Луніна

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Петиція зареєстрована на сайті Кабінету міністрів. В обладміністрації ситуацію поки не коментують

30 березня депутат Верховної Ради від Полтавщини 7 та 8 скликань Сергій Каплін зареєстрував петицію про справедливі тарифи для Полтавщини та зміну керівника області.

У тексті петиції він нагадав, що мешканці нашого регіону обурені через підвищення обласною радою під час війни тарифів на теплопостачання, і це зроблено в порушення мораторію на збільшення тарифів під час війни.

Відповідальним за дотримання Закону, дії відповідної Постанови Кабміну та контроль за неухильною відповідністю тарифної політики позиції уряду, парламенту, Президента, за словами Капліна, є голова ВЦА Лунін Дмитро Сергійович.

«Проте, він навпаки усіляким чином сприяє продовженню тарифного геноциду Полтавщини. На звернення громадян він реагує відписками, тарифи вважає законними й підтримує коаліцію партій які підтримали рішення про збільшення тарифів під час війни», - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку із цим Сергій Каплін від імені Полтави та Кременчука попросив забезпечити дотримання мораторію на збільшення тарифів та звільнити з посади голову ВЦА Дмитра Луніна та призначити фахову, підготовлену людину, яка «знає і поважає Полтавщину».

Станом на середину дня 31 березня під петицією проголосувало 94 людини з необхідних 25 тисяч.

«Кременчуцькому Телеграфу» на наше звернення в ОВА повідомили, що поки що ситуацію не коментуватимуть.

Водночас зауважимо, що голів обласних та районних військових адміністрацій призначає та звільняє президент України, а не Кабмін, тож одне з питань петиції спрямоване не за адресою.

За даними Чесно, Сергій Каплін був кандидатом на посаду міського голови Полтави від Партії простих людей Сергія Капліна.

У 2019 році балотувався на посаду Президента України від партії Соціал-Демократичної Партії як безпартійний. Заявив, що гроші на заставу у ЦВК збирав серед членів Соціал-демократичної партії, профспілок, громадських діячів, соратників по революціях. У тому ж році балотувався до Верховної Ради за 144 округом Полтави як безпартійний самовисуванець. Не був обраний до парламенту.

До 2018 року був керівником Соціал-Демократичної Партії (СДП), яка до 2016 року називалась Партія Простих Людей Сергія Капліна.

У січні 2017 року визнаний прогульником засідань Верховної Ради.

Наприкінці 2017 року поліція відкрила кримінальну справу за фактом хуліганства після проникнення Капліна та його однопартійців у Міністерство юстиції. Тоді затримали 16 людей, в тому числі Капліна.

У 2015 році Сергій Каплін як нардеп від Блоку Петра Порошенка та міський голова Полтави Олександр Мамай побилися і зірвали 50-у сесію Полтавської міської ради.

У 2014 році Каплін прорубав двері в кабінет мера Полтави.



