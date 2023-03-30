Проведення мобілізації хочуть вдосконалити: повістки чоловікам надсилатимуть через месенджери

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 100

В Україні триває загальна мобілізація і є проблеми з призовом

Загальна мобілізація в Україні продовжується. Чоловікам вручають повістки не тільки за місцем проживання чи роботи, а й на вулиці та у громадських місцях. Наразі влада розглядає можливість вручення повісток через популярні месенджери.

Про це в ефірі національного телемарафону 29 березня повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський.

За його словами, база мобільних телефонів чоловіків призовного віку була сформована ще до початку повномасштабного вторгнення.

— На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки ми розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації , повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів. Тобто можливість відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням, — пояснив Федір Веніславський.

Він додав, що військовозобов’язані часто оскаржують вручення повісток на вулицях, і зараз парламентський комітет розглядає законодавчі підстави для «більш системного та менш конфліктного вручення повісток».

— Зараз вже є можливість повідомляти про час судового засідання через різноманітні месенджери в телефоні. Чому так само не екстраполювати цю ситуацію на оповіщення військовозобов'язаних? — зауважив Федір Веніславський.

Він пояснив, чому зараз виникла необхідність опрацювання такої ініціативи.

— Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом, — зазначив депутат.