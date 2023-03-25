COVID-19 у Кременчуці: все частіше хворіють дітки першого року життя

24 березня у Кременчуці зареєстрували 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
34 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 19 пацієнтів.
Одужали 37 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадаємо, що 23 березня у Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на COVID-19.
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