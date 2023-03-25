COVID-19 у Кременчуці: все частіше хворіють дітки першого року життя

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 159

Загалом учора коронавірус виявили у 38 кременчужан

24 березня у Кременчуці зареєстрували 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 18 жінок віком від 20 до 87 років;

17 чоловіків віком від 27 до 82 років;

3 дитини першого року життя. 34 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 19 пацієнтів. Одужали 37 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 28 043;

одужало – 27 098;

померло – 742. Нагадаємо, що 23 березня у Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на COVID-19.

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