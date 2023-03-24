У Кременчуці вчора зареєстрували 24 нові випадки захворювання COVID-19

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23 березня у Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

12 жінок віком від 38 до 81 року;

11 чоловіків віком від 35 до 88 років;

1 дитина першого року життя.

21 хворий, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 27 пацієнтів.

Одужали 14 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 946;

одужало - 27 024;

померло - 742.

Нагадаємо, що у МОЗ заявили про збільшення в Україні кількість хворих на COVID-19 з ускладненнями.