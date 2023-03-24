У Кременчуці вчора зареєстрували 24 нові випадки захворювання COVID-19

23 березня у Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
21 хворий, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 27 пацієнтів.
Одужали 14 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадаємо, що у МОЗ заявили про збільшення в Україні кількість хворих на COVID-19 з ускладненнями.
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