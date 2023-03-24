Поліцейські встановили особу кременчужанина, який застрелився біля річвокзалу

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Поліцейські Кременчуцького районного управління поліції встановили особу загиблого чоловіка, якого 23 березня виявили в господарській будівлі по вулиці Університетській у Кременчуці.

Як повідомили у пресслужбі поліції, ним виявився місцевий 62-річний мешканець.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що вчора перехожі сповістили поліцію про те, що в господарській будівлі в районі кінцевої зупинки громадського транспорту по вулиці Університетській (колишня Першотравнева) застрелився чоловік.