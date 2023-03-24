За лічені хвилини у Кременчуцькому ЦНАПі можна отримати витяг з ЄРД

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 158

Отримати основні відомості щодо будь-якої юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, які господарюють на території України може будь-яка особа. Це пов’язано з тим, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) є відкритими і загальнодоступними.

Подати заяву на видачу витягу з ЄДР можна у Кременчуцькому ЦНАПі (послуга 42-04).

Витяг формується програмним забезпеченням Державного реєстру за зазначеними заявником критеріям пошуку та містить відомості, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті.

Послуга платна. Станом на 2023 рік її розмір складає 130 грн. Замовити, оплатити й отримати витяг з ЄДР можна відразу на прийомі в адміністратора ЦНАП за одне відвідування, без звернення до кабінету видачі готових документів. Навіть під час повітряної тривоги витяг можна отримати за лічені хвилини.

Додаткові консультації щодо замовлення послуги можна отримати за телефонними номерами кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн-пт — робочі дні, сб, нд — вихідні дні).

Для можливості реєстрації в електронну чергу 24/7 використовуйте: