«Кременчук» вирвав перемогу у «Сокола» в першому фінальному матчі чемпіонату України

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Вчора, 23 березня, відбувся перший фінал плей-оф чемпіонату України між «Кременчуком» та київським «Соколом». Він вийшов чудовою затравкою для всієї серії за титул. У рівній, мега-результативній та вогненній зустрічі обидві команди так і не виявили переможця в межах 60-ти хвилин, а результат гри №1 вирішив «раптовий гол» у додатковий час у виконанні Богдана Середницького – 5:4. «Кременчук» повів у серії до трьох перемог – 1:0.

«Кременчук» – «Сокіл» (Київ) – 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Рахунок у серії – 1:0

Шайби: 1:0 – Абаджян (Андрющенко, Гніденко), 1:46. 1:1 – Чердак (Янішевський, Куцевич), 17:41. 1:2 – Янішевський (Слюсар, Бондарєв, – більш.). 28:58. 2:2 – Сенік (Абаджян, Лялька, – більш.), 34:43. 2:3 – Чердак (Мазур, Бабинець), 34:51. 3:3 – Геворкян (Т.Савицький, Матвієнко), 36:15. 4:3 – Геворкян (Середницкий, Ігнатенко), 43:46. 4:4 – Сисак (Бабинець, Мазур – більш), 51:49. 5:4 – Середницький (Брага), 62:56.

«Кременчук»: Кучер; Ісаєнко – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Материкін; Сенік – Крівошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Гніденко – Абаджян, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький, Федоров. Тренер – Олександр Савицький.

«Сокіл»: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін – Вал.Алексюк – Жеребко. Тренер – Костянтин Сімчук.

Арбітри – А.Перетятько, С.Хараберюш; лайнсмени – М.Кочура, О.Остроух.

Кидки: 25 (10+5+9+1) – 43 (15+15+11+2).

Штраф: 37 – 6.

«Кременчук» розпочав зустріч з місця в кар’єр і жвавий початок обернувся голом вже на 106 секунді: Євген Абаджян класним та різким кидком вразив дальній верхній кут та став автором прем’єрної шайби у фіналі плей-оф-2023 – 1:0. Майже одразу збільшити перевагу господарів мали шанси Гліб Кривошапкін та Богдан Середницький, але воротар «Сокола» Богдан Дьяченко виграв свої рандеву. А під завісу першого періоду Володимир Чердак відновив паритет у рахунку чудовим кидком з ходу у «дев’ятку» – 1:1.

Другий період взагалі вийшов багатим на події: він вмістив у себе відразу чотири шайби, другий гол у грі Чердака (№17 «Сокола» примудрився забити з від’ємного кута!), серію жорстких «хітів» у виконанні обох команд і як наслідок агресивний випад з вилученням до кінця гри лідера «кременчужан» Гліба Кривошапкіна за атаку в область голови та шиї Вадима Мазура на 37-й хвилині… Саме цей штраф 5+20 хвилин за рахунку 3:3 можна вважати ключовою та відправною точкою у матчі. «Соколи» не змогли реалізувати п’ятихвилинну більшість і «втекти» у рахунку, а коли господарі льоду відбилися, настав час «вистрілити» Михайлу Геворкяну – 4:3.

На цьому «гойдалки» у матчі, коли обидві команди по черзі виривалися вперед, не закінчилися. «Сокіл» знайшов можливість у форматі «5 на 3» відновити статус-кво потужним кидком Івана Сисака – 4:4, після чого команди вперше в очному протистоянні сезону догралися до овертайму.

Саме у додатковий час і настала розв’язка у поєдинку на 63-й хвилині, коли відзначився тенісним прийомом з льоту Богдан Середницький – 5:4.

Фінал №2 XXXI чемпіонату України між «Кременчуком» та «Соколом» відбудеться завтра, 24 березня. Зустріч на арені «Айсберг» розпочнеться о 18.00.