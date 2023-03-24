На Полтавщині бабуся згоріла, спалюючи траву

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23 березня, близько 11.30, чоловік знайшов обгоріле тіло своєї 85-річної матері неподалік від господарства в одному із сіл Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

— Поліцейські встановили, що напередодні сусіди бачили жінку поблизу свого господарства, де вона згрібала сухе листя. На момент виявлення літньої жінки, навколо неї перебувала випалена суха трава. Для встановлення причини смерті тіло померлої направили на судово-медичну експертизу, — розповів Олександр Скриль, начальник відділу №2 Полтавського райуправління поліції.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадуємо, що спалювати сухе листя або стерню під час війни заборонено. Адже цим ви шкодите не тільки своєму здоров’ю, а й створюєте загрозу екологічній та національній безпеці в регіоні. До того ж пожежі на відкритих місцевостях можуть призвести до фатальних наслідків.

До того ж за випалювання рослинності (залежно від характеру правопорушення та його наслідків) передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність.