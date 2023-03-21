Кременчуцькі родини можуть взяти участь у квесті та отримати подарунки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 193

У Кременчуці сім'ї з дітьми запрошують на родинний квест «Легенди Кременчука» в рамках проєкту «Кременчуцька академія волонтерства». Про це інформує Молодіжний парламент Кременчука.

У цьому квесті учасники зможуть:

провести весело та активно свій вільний час;

дізнатися легенди та історії про центральну частину нашого міста.

Кількість учасників в команді – до 4 людей, обов'язково один з них має бути старшим за 18 років. Зверніть увагу, що вік дітей має бути понад 7 років.

Якщо у вас є бажання провести весело та активно свій час із сім'єю, заповніть анкету за посиланням до 12.00 24 березня. Місце проведення повідомлять кожному учаснику окремо після заповнення анкети.

Квест пройде у суботу, 25 березня, о 15.00. Кількість місць обмежена. Переможці отримають подарунки.