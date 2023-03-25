«Кремінь» дізнався дату проведення першої гри після перерви

Адміністрація Професіональної футбольної ліги затвердила рішення про початок матчів 1 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Першої сезону 2022/23. Кремінь у чемпіонській групі стартує на виїзді 8 квітня. Ще дві команди з Полтавщини Гірник-Спорт та Полтава - зіграють вдома.
Група Чемпіонська
1-й тур
8 квітня 2023 року (субота)
13.30. Нива – ЛНЗ
14.30. Епіцентр – Оболонь
17.00. Карпати – Кремінь
9 квітня 2023 року (неділя)
16:00. Полісся – Металург
Група Вибування
1-й тур
8 квітня 2023 року (субота)
12.00. ФК Чернігів - ФСК Маріуполь
9 квітня 2023 року (неділя)
13.00. СК Полтава – Буковина
13.30. Скорук – Діназ
14.00. Гірник-Спорт – Прикарпаття
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.