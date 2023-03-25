«Кремінь» дізнався дату проведення першої гри після перерви

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 92

Адміністрація Професіональної футбольної ліги затвердила рішення про початок матчів 1 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Першої сезону 2022/23. Кремінь у чемпіонській групі стартує на виїзді 8 квітня. Ще дві команди з Полтавщини Гірник-Спорт та Полтава - зіграють вдома.

Група Чемпіонська

1-й тур

8 квітня 2023 року (субота)

13.30. Нива – ЛНЗ

14.30. Епіцентр – Оболонь

17.00. Карпати – Кремінь

9 квітня 2023 року (неділя)

16:00. Полісся – Металург

Група Вибування

1-й тур

8 квітня 2023 року (субота)

12.00. ФК Чернігів - ФСК Маріуполь

9 квітня 2023 року (неділя)

13.00. СК Полтава – Буковина

13.30. Скорук – Діназ

14.00. Гірник-Спорт – Прикарпаття